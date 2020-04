Werden Corona-Patienten zu früh invasiv beatmet?

Tatsächlich lauteten die Empfehlungen in den vergangenen Wochen, Erkrankte möglichst früh zu intubieren - sie also in Narkose zu legen und über einen Schlauch in der Luftröhre künstlich zu beatmen. Das beruhte auf den Erfahrungen aus China und Italien, erläutert Professor Michael Pfeifer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Länder also, in denen Erkrankte erst sehr spät in die Kliniken kamen. Doch mittlerweile wisse man: Das, wovon der New Yorker Notfallmediziner berichtet, entspricht der Frühphase von Covid-19.