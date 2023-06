Nocebo-Effekt Das Lesen des Beipackzettels kann krank machen

Eine positive Kommunikation hingegen kann den Erfolg einer Therapie unterstützen. In einer Studie hat Ben Colagiuri, Professor für Psychologie an der Universität Sydney, auf zwei verschiedene Weisen über die Nebenwirkungen einer Chemotherapie informiert. Einer Gruppe erzählten die Forscher, dass bei 30 Prozent der Patienten Übelkeit auftritt. Der anderen Gruppe erzählten sie, dass bei 70 Prozent der Patienten keine Übelkeit auftritt. Das Ergebnis: Die Patienten, denen die Botschaft positiv vermittelt wurde, litten seltener an Übelkeit.

Die Berücksichtigung des Placebo- und des Nocebo-Effektes in der medizinischen Praxis kann laut den Experten und Expertinnen der Placebo-Forschung die Gesundheitsversorgung verbessern, Patienten und Patientinnen helfen und auch Kosten reduzieren, weil Behandlungen effektiver sind.