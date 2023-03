Beim Zickzackfalz wird nach jedem Knick die Falzrichtung geändert, nach einer Drehung des Blattes um 180 Grad. Es wird auch von Anfang an in der späteren Packungsbreite abgeknickt. Am Ende entsteht eine schöne Ziehharmonika, die in der Regel auch ein bisschen schneller in die Ursprungsform zurückgebracht werden kann.

Wie kommt der Zettel in die Packung?

Beipackzettel sind Druckereiartikel. In einer Druckerei werden sie nach den Vorgaben der Pharmahersteller gedruckt und in der Regel auch gefaltet, wenn das die Verpackungsmaschine nicht selbst macht. Oft landen die bereits in der Druckerei zum U geformten gefalteten Druckwerke hintereinander gesteckt in einer Kassette, die dann in die Verpackungsmaschine geschoben wird.

Dort wird dann der Zettel entweder gemeinsam mit der Tube bzw. dem Fläschchen in die Schachtel geschossen oder der Zettel kommt hinterher. Und wenn sich die Pharmaunternehmen an die Empfehlungen der Pharmadrucker halten, dann weiß man auch, auf welcher Seite man die Packung aufmachen muss, damit man als Erstes den Zettel in der Hand hat.