Der Autor Sven Herzog bei seiner Buchvorstellung Bildrechte: KOSMOS Verlag

Genau diesen Job nimmt Sven Herzog in weiten Teilen des Buches an: Er ist der Wald-Vermittler. Das erinnert an manche Biologie-Stunden, wenn er erklärt, wie ein Baum aufgebaut ist. Es schafft aber auch ein Grundlagenverständnis und holt einen als Leser von der Vergangenheit ins Jetzt. Wald ist längst eine Frage der Klimakrise geworden. Die Wissensvermittlung gelingt Herzog am stärksten, wenn er sich selbst positionieren kann. In den forstwirtschaftlichen Fragen – gerade in Bezug auf Jagd und Waldnutzung – glänzt sein Schreiben mit klaren Bildern und lebensnahen Beispielen trotz der Informationsdichte. Während in den stärker anthropologischen Kapiteln der Ton zwischen sachlich-simpel und intellektualisiert schwankt, hat Sven Herzog hier seine eigene Sprache gefunden. Er argumentiert pointiert, kann stets auch sein Contra benennen und formuliert im Gesamten eine wertschätzende Sorge, die keine aktivistische ist.