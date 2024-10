Am Donnerstag etwa treffen bei der Wissenschaftsshow ARTeFact um 19 Uhr in der Moritzbastei Kunst und Rechtswissenschaft aufeinander. Am Freitag wird ab 18.30 Uhr im Paulinum ein neuer Arte-Film über den Wahlkampf im Swingstate Wisconsin vorgestellt. Im Anschluss diskutieren der Regisseur Tim Boehme und Forschende über die tiefen politischen Gräben im "Land der Freiheit". Am Sonnabend schließlich öffnet die Universität ab 12.30 Uhr bis in die Abendstunden das Neue Augusteum und das Paulinum für ein interaktives Programm rund um das Thema "Prekäre Freiheit". Mit dabei sind unter anderem der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, die Journalistin Antonie Rietzschel und die Bildungsreformerin Margret Rasfeld.