Können Tiere eigentlich denken? Wenn Sie unschlüssig sind, wie die Antwort lautet, hilft ihnen das Buch "Was Tiere denken. Intelligenz und Emotion in der Wildnis". Ein Buch für Menschen in Beziehungen, in denen einer der Erklärbär ist, der andere der Beziehungsbär. Beide Typen finden in dem Buch, was sie suchen. Der Beziehungsbär findet Tierporträts, bei denen man ins Träumen gerät: Was denkt der Kolkrabe, das Schwein, der Menschenaffe? Und der andere findet elegante Antworten auf die Frage aller Fragen in Beziehungen: Was denkst du gerade?