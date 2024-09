Was also macht diese Null für uns aus? Eine "Null-Acht-Fünfzehn"-Zahl (wie 1 oder 2) oder einfach nichts? Das wollten Forschende der Unis in Bonn und Tübingen sowie des Bonner Universitätsklinikums herausfinden. Ihre Methode: Sie platzierten Mikroelektroden in den Schläfenlappen von Patienten der Neurochirurgie und konnten somit die Aktivität einzelner Nervenzellen messen. Und dann legten sie ihnen Zahlenwerte von Null bis Neun vor, einmal in den ihnen bekannten (arabischen) Ziffern, einmal als Menge von Punkten – eine Menge ohne Punkte eingeschlossen.