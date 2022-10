❌ Stimmt nicht: Männer sind von Natur aus besser in Mathematik

In den Pisa-Tests der OECD schneiden Mädchen in Mathematik fast überall schlechter ab als Jungen. Biologische Gründe für diese mathematische Leistungsdifferenz scheiden allerdings aus. Denn es ist ein Mythos, dass das weibliche Gehirn genetisch bedingt schlechter abstrakt denken kann. Zahlreiche psychologische Tests haben gezeigt, dass es kaum kognitive Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt und dass die wenigen feststellbaren hauptsächlich kulturell, nicht aber biologisch bedingt sind. Ein Grund für das Mathedefizit könnte sein, dass Frauen weniger Selbstvertrauen bezüglich ihrer mathematischen Fähigkeiten haben als Männer. Ihr schlechteres Abschneiden wird so zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ein weitere Grund ist das Rollenklischee: Mädchen werden häufig weniger gefördert und unbewusst dazu erzogen, keine Mathe-Überflieger zu sein.