Die kosmische Reise mit dem klangvollen Namen "Impossible Space" findet im Rahmen des Silbersalz-Festivals statt. Denn an elf Orten in Halle lädt das Wissenschaftsfestival die Besucher dazu ein, fremde Welten zu entdecken. Im Planetarium geht es dabei durch die Weiten des Alls.

Künstlerischer Überbau auf wissenschaftlicher Grundlage

Erdacht, konzipiert und entwickelt haben den Film die beiden Künstler Rocco Helmchen und Johannes Kraas. "Hinter 'Impossible Space' verbirgt sich eigentlich unsere eigene Interpretation vom Kosmos – vom Weltraum, wie wir ihn sehen", erklärt Kraas. "Wir machen ja schon seit einer ganzen Weile Full-Dome-Shows und bei uns ist es immer so, dass wir einen wissenschaftlichen Unterbau haben und sozusagen einen künstlerischen Überbau." Und für den ließen die Künstler ihre Gedanken spielen und zeigten ihre Interpretationen von wissenschaftlichen und vermeintlich sogar trockenen Themen, so Kraas. "In diesem Fall haben wir all die Gedanken, die wir zum Weltraum haben, die Faszination und die Begeisterung für den Weltraum auf eine künstlerische Art und Weise umgesetzt."

In der immersiven Show vermischen sich reale mit abstrakten Welten. Stanley Kubricks Film "2001: Odyssee im Weltraum" grüßt aus der Ferne. Unentdeckte und erdachte Planeten, außerirdisches Leben, eine Reise durchs imaginierte All: Die Bilder, die in die zwölf Meter hohe Halbkugel projiziert werden, sind einzigartig.

Bildrechte: Rocco Helmchen und Johannes Kraas

Visuelle Welten, die noch niemand zuvor sah

Zwei Jahre lang haben die beiden Künstler an dem Projekt im Rahmen des Silbersalz-Festivals gearbeitet und die Grenzen des Machtbaren ausgelotet. Kunst und Wissenschaft verschmelzen, meint Rocco Helmchen. Sie seien immer wieder auf der Suche nach neuen visuellen Welten. "Etwas, das ich sehe und denke: Das ist aber cool, das hat noch keiner in einer Kuppel in einem Planetarium gesehen." Deshalb experimentiere er gern mit mathematisch basierten Bildwelten, so Helmchen. "Die sehen auf den ersten Blick zwar aus wie ein Space-Nebel, aber dann merkt man, das ist doch anders. Es ist doch Mathematik. Der Weltraum ist ja auch mathematisch beschreibbar."