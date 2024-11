Herr Schrögel, kommen wir gleich zur Sache, damit es gesagt ist: Haben wir die Apokalypse denn überhaupt noch vor uns oder stecken wir schon längst drin?

Philipp Schrögel: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die jede gute Wissenschaftlerin oder jeden guten Wissenschaftler schon mal direkt zu einer Gegenfrage provoziert: Wer ist denn überhaupt das "Wir"? Das ist jetzt hier schon ein ganz zentraler Punkt, wenn wir die Apokalypse, das ist ja der christliche Name, also Weltuntergang im Allgemeinen, sehen. Denn die zentrale Frage ist: Weltuntergang – für wen eigentlich? Nehmen wir die Klimakrise als eine der drängendsten Herausforderungen. In der aktuellen Zeit wird sehr viel darüber gesprochen: Wann wird die Welt unbewohnbar werden? Wann wird es denn der Weltuntergang werden? Andere Teile der Menschheit, insbesondere im Globalen Süden, erleben das jetzt schon, sind schon jetzt von Tod, von Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen und ihrer Lebensräume betroffen.

Bildrechte: Tobias Schwerdt Philipp Schrögel … beschäftigt sich als Wissenschaftskommunikationsforscher an der TU Chemnitz mit der Frage, wie Forschung für verschiedene, insbesondere bisher wenig erreichte gesellschaftliche Gruppen besser zugänglich gemacht werden kann. Außerdem ist er Gastwissenschaftler am Käte Hamburger Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien der Uni Heidelberg, wo er zuvor gearbeitet hat.

Das heißt, wenn man den Sklavenhandel bedenkt, die Pest, Krieg und Zerstörung im Generellen, haben unterschiedliche Teile der Menschheit Apokalypsen längst durchlebt?

Ja, unbedingt. Das ist eigentlich eine der zentralen Grundlagen des Verständnisses von Apokalypse, die wir am Kolleg in Heidelberg haben. Was eben wieder steht und fällt mit der Frage, was Weltuntergang bedeutet und für wen. Im historischen Vergleich findet so etwas immer wieder statt, in ganz realen Implikationen – auch die Vernichtung ganzer indigener Kulturen durch kolonisierende Mächte aus Europa, wo eben ganze Lebenswelten vernichtet wurden, und zwar buchstäblich: Die Menschen wurden getötet, die Dörfer wurden vernichtet und Menschen wurden zwangsmissioniert, deren Sprache wurde versucht auszulöschen. Sehr viele solche Ereignisse hat es immer wieder gegeben, die sich wiederum dann auch selber in kulturellen und religiösen Vorstellungen immer wieder finden. Es gibt Weltuntergangsvorstellungen nicht nur in der christlichen Religion, sondern auch in ganz anderen Kulturen und Religionen, die dann auch immer wieder in Kontext zu solchen realen Ereignissen, Erlebnissen und Katastrophen gesetzt werden.

Und gehen Sie mit, wenn ich sage, dass bei der Apokalypse wahrscheinlich immer wer durchkommt?

Na ja, also wenn wir jetzt hier allein schon auf die namensgebende christliche Apokalypse schauen, dann endet die ja auch mit einem neuen Jerusalem. Auch dort geht es immer weiter und auch in allen anderen apokalyptischen Vorstellungen, ob nun in religiösen oder auch in weltlichen Kontexten. Für irgendwen geht es immer irgendwie weiter. Die zentrale Frage ist natürlich: für wen? Sind das dann immer Menschen? Wer überlebt denn einen Atomkrieg? Kakerlaken sehr viel wahrscheinlicher als Menschen. Das ist eine ganze Bandbreite an Optionen, die sehr interessant zu betrachten sind.

Bildrechte: imago/Design Pics Das Käte Hamburger Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien (CAPAS) … an der Universität Heidelberg untersucht, wie Katastrophen und apokalyptische Szenarien Gesellschaften, Individuen und die Umwelt beeinflussen. Durch einen transdisziplinären Ansatz werden vergangene und gegenwärtige Systemumbrüche sowie deren Bewältigungsstrategien analysiert und in historischen und kulturellen Kontexten hinterfragt. Damit soll Wissen über Reaktionen auf existenzielle Bedrohungen generiert werden, das für die Gesellschaft und bei der Diskussion über ökologische und soziale Risiken hilfreich sein kann.

Wenn man an einer Einrichtung für apokalyptische und postapokalyptische Studien ein und aus geht: Inwiefern entwickelt man da eigentlich romantische Vorstellungen hinsichtlich der Endzeit?

Gerade das tun wir da ja nicht, soweit ich zumindest für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Wir sind kein Institut, in dem wir uns irgendwelchen apokalyptischen Sehnsüchten hingeben, sondern uns wissenschaftlich kritisch mit dem Phänomen auseinandersetzen möchten – also der Repräsentation in Kultur, in Literatur, in realen Erwartungen. Und aus dieser Perspektive lässt sich beispielsweise sehen, dass in manchen Kontexten mit einem Weltuntergang so ein bisschen die Hoffnung auf eine romantisierte, einfachere Welt danach verbunden ist. Ja, das komplexe System, der Kapitalismus der Moderne mit all seinen negativen Auswüchsen, der untergeht und man lebt dann danach wieder glücklich in einfachen, auf Landwirtschaft basierenden Communitys zusammen. Das sind solche Themen, die sich in etlichen postapokalyptischen Filmen oder auch Geschichten wiederfinden. Oder aber auch beispielsweise im Musikvideo zu "Hurra, die Welt geht unter" von K.I.Z., wo auch dieses Bild reproduziert wird.