Das war das 7. Silbersalz-Festival in Halle

Fünf Tage lang glänzte Halle silbern: Ob in der der Händel-Halle, der Leopoldina, dem Puschkino oder dem Planetarium - überall war es voll und das Wissenschaftsfestival Silbersalz hat die Besucherinnen und Besucher in seinen Bann gezogen. Herzstück des Festivals war das ehemalige Kaufhaus am Markt, in das das Publikum in Scharen geströmt ist. Mittendrin war auch Festival-Chefin, Donata von Perfall. Sie ist überglücklich, dass das Silbersalz- Festival so gut ankommt. "Die Menschen sind unheimlich neugierig", sagt sie.