Nummer 1: Wir wissen oft nicht, was tatsächlich alles in der Biotonne landen darf. Tata! Dieses Problem lässt sich leicht lösen. Wir verraten es Ihnen.

Rein damit: Gemüse-, Obst- und Salatabfälle; Kaffeesatz sogar inklusive Filtertüten; Teebeutel; Eierschalen; Käsereste; Reste von Milchprodukten; Back- und Brotwaren; Fisch-, Wurst- und Fleischreste in haushaltsüblichen Mengen; Blumen- und Pflanzenreste; Strauchschnitt; Laub; Rasenschnitt; Säge- und Hobelspäne aus unbehandeltem Holz. Draußen lassen: "Kompostierbares*" Geschirr und (Einweg-) Besteck aus Plastik; Verpackungen; Aluminium; Glas; Metall und Verbundverpackungen; "Kompostierbare" Kaffeekapseln; Kaffeepads mit Plastikgitter; Teebeutel aus "Bioplastik"; Bioplastiktüten; Kunststoffbeutel; Pappe; Hygieneartikel und Windeln; Exkremente von Tieren; Staubsaugerbeutel; Tabakreste; Asche und Kehricht. *auch wenn es kompostierbar ist, ist es für die Biogasanlagen nicht geeignet, weil der Kompostiervorgang viel zu lange dauert Außerdem wichtig zu wissen: Was in die Tonne darf, variiert regional manchmal, weil sich die Aufbereitungsanlagen unterscheiden. Wer richtig sichergehen will, sollte sich bei seiner Abfallwirtschaft informieren.

Problem Nummer 2: Wir sind faul. Nein, wir wollen hier niemanden beleidigen, aber, Hand aufs Herz, in Sachen Mülltrennung sind wir doch sehr bequem. Die Autorin muss sich da leider auch an die eigene Nase greifen und gelobt Besserung. Aber alles in die Restmülltonne zu schmeißen, ist nun mal einfacher, als zu sortieren … schließlich kostet uns das wertvolle Sekunden unserer Lebenszeit. Aber mal Spaß bei Seite: Laut Bundesumweltamt liegt der Anteil an Bioabfällen im Restmüll bei knapp 40 Prozent. Das ist enorm viel Material, das in der Biotonne landen sollte.