Die Experten um Dr. Eden Tekwa untersuchten dafür die gesamte Biomasse auf dem Planeten, also die Menge aller Lebewesen. Dabei entdeckten sie, dass sich die größte Menge an Biomasse jeweils an den Enden des Spektrums konzentriert - bei den größten und kleinsten Lebewesen. "Dies scheint ein neues, bisher unerforschtes Muster, das genauer untersucht werden muss, denn aktuell existieren keine Theorien, die diesen Fakt erklären könnten", erläutert Tekwa.