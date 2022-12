Zu den "Must-Dos" gehört etwa die Faustregel "3-30-300" zur Stärkung der Biodiversität in urbanen Räumen, wo mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung leben, in Deutschland sogar 77 Prozent: Drei Bäume pro Haus sollten gepflanzt werden, dazu 30 Prozent Baumkronen im Viertel bestehen und es sollten maximal 300 Meter zur nächsten Grünfläche sein. Eine weitere Forderung lautet, künstliches Licht stark zu reduzieren, vor allem in Schutzgebieten für Flora und Fauna. Auch die Erhaltung der indigenen Sprachen und Kulturen steht im Forderungskatalog, da biologische, soziokulturelle und sprachliche Vielfalt miteinander verwoben seien. Und schließlich geht's im letzten Punkt ganz handfest um Geld, wenn darauf hingewiesen wird, dass weltweit jährlich zwar rund 143 Milliarden US-Dollar in den Erhalt der Biodiversität investiert werden, aber gleichzeitig Investitionen in Höhe von ca. 3,1 Billionen US-Dollar die Biodiversität schädigen oder sogar vernichten.



"Die Natur bietet die Lebensgrundlagen der Menschheit – diese Lebensgrundlagen müssen wir sichern", erklärt Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), die auch als Sprecherin des Leibniz-Forschungsnetzwerks Biodiversität fungiert. "Das Artensterben, der Klimawandel, die Schädigung natürlicher Lebensräume – am Ende trifft all das uns selbst. Es geht ums Ganze. Deshalb diese '10 Must-Dos'".