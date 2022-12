Alle sächsischen Fledermausarten auch im Elbtal nachgewiesen

Doch hat dies etwas gebracht? Gesichtet wurde Rhinolophus hipposideros direkt an der Brücke noch nicht. Sowohl die FDP- als auch die AfD-Fraktion brachten schon Anträge für ein offizielles Monitoring der Tierart im Dresdner Stadtrat ein, auch um die Tempo-30-Vorschrift zu kippen - scheiterten damit aber an einer Ratsmehrheit. Der Dresdner Fledermausexperte Thomas Frank ist sich jedoch sicher, dass die Kleine Hufeisennase rund um die Waldschlösschenbrücke lebt. "Sie sind alle im Elbtal nachgewiesen", sagte Frank über die 22 in Sachsen beheimateten Fledermausarten gegenüber der "Sächsischen Zeitung". Auch Andreas Streit, der Chef des UN-Fledermaus-Sekretariats Eurobats, bewertet die Schutzmaßnahmen für die Kleine Hufeisennase als positiv für die in Deutschland vom Aussterben bedrohte Art. Die Kleine Hufeisennase sorgte für einen dreimonatigen Baustopp und eine Umplanung bei der Waldschlösschenbrücke. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Aus Sicht des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und des Naturschutzbunds Deutschland (NABU), die beide gegen den Bau der Waldschlösschenbrücke geklagt hatten, wäre ein kompletter Verzicht auf die Brücke - etwa in Form einer ebenfalls diskutierten Tunnelvariante - allerdings die bessere Lösung gewesen. Auf Anfrage von MDR WISSEN nennt Marion Lehnert vom NABU Regionalverband Dresden-Meißen allerdings auch einige Erfolge für den Artenschutz, beispielsweise den Erhalt von Brutplätzen und Fledermausquartieren beim Abriss von Plattenbauten in Dresden. Auch sei derzeit der Schutz von Vögeln vor Kollisionen an Glasflächen ein wichtiges Thema bei der Erhaltung der Biodiversität - etwa durch ein spezielles Vogelschutzlaminat, das auf großen Glasflächen angebracht wird.

Hamster müssen Intel-Fabrik weichen

Es sind oftmals kleinere Tiere mit merkwürdig klingenden Namen, die größere Bauprojekte ins Wanken bringen. So geschehen bei der blauflügeligen Ödlandschrecke, die Magdeburg vor einigen Jahren in Atem hielt. Dabei handelt es sich um eine geschützte Heuschreckenart, die trockene Kiesflächen als Lebensraum bevorzugt. Ideal wäre dafür das lange brachliegende Gelände des ehemaligen Elbbahnhofs in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gewesen, das ab 2003 jedoch bebaut wurde. Dabei wurde auch ein riesiger Parkplatz geplant, dessen Bau wegen ebenjener Ödlandschrecke umgeplant werden musste. Nach längerer Verzögerung wurde der Parkplatz schließlich 2006 mit einer deutlich teureren Kies- statt Asphaltdecke fertiggestellt.