Am 21. Juli 2011 landete die Raumfähre "Atlantis" zum letzten Mal am Kennedy Space Center in Florida und beendete damit das Space-Shuttle-Programm der USA. Seitdem waren die Amerikaner darauf angewiesen, auf russischen Raumschiffen mitzufliegen. Bereits für 2017 war der bemannte Testflug eines neuen, eigenen Gefährts der NASA geplant. Doch nach Problemen und Rückschlägen bei der Entwicklung der "Crew Dragon" musste er mehrfach verschoben werden. Nun soll sie am 27. Mai starten - unter dem Kommando von Douglas Hurley. Er war bereits auf zwei Shuttle-Flügen an Bord, zuletzt während der letzten Atlantis-Mission STS-135. Er kennt die Nachteile der Shuttles, die dreißig Jahre lang im Einsatz waren: