Also hat die Jagd am Ende gar keine Wirkung? Doch, sagt Balkenhol, aber anders, als viele sich das vorstellen: "Ohne die Jagd wären die Bestände wahrscheinlich noch viel größer und es würde zu viel gravierenderen Schäden in der Land- und Forstwirtschaft kommen." Kurz gesagt: Regulieren funktioniert nicht, limitieren hingegen schon.

Schutzzäune sind keine dauerhafte Lösung

Dabei ist die Jagd längst nicht das einzige Instrument, mit dem im Wildtiermanagement gearbeitet wird. Denkbar sind etwa auch Zäune oder andere Schutzvorrichtungen, um Verbiss-Schäden an nachwachsenden Bäumen einzudämmen. Tatsächlich nehme die Zahl der eingezäunten Flächen in Deutschlands Wäldern immer mehr zu, so Niko Balkenhol. Derartige Maßnahmen seien jedoch recht kostspielig: "Das kann man im Einzelfall schon machen, eine langfristige Lösung sehe ich darin aber nicht." Vielmehr müsse man die Flächen und die Wildtier-Populationen eben im wahrsten Sinne des Wortes managen, so Balkenhol: "Der Waldbau kann etwa dazu beitragen, dass Wildtiere genug Äsungsflächen für die Nahrungsaufnahme haben, sodass dadurch sensible Bereiche, in denen die Baumbestände verjüngt werden sollen, nicht so gefährdet sind."

Es braucht mehr Landschaften der Angst

Und auch bei der Jagd lohne es sich, in größeren Zusammenhängen zu denken, sagt Balkenhol.

Vielleicht geht es gar nicht darum, möglichst viel Strecke zu machen, also möglichst viele Tiere zu erlegen, sondern vielmehr darum, die Tiere in Zeit und Raum zu steuern. Prof. Dr. Niko Balkenhol, Professor für Wildtiermanagement an der Universität Göttingen

In der Wissenschaft gebe es immer mehr Hinweise darauf, dass Wildtiere relativ schnell merken würden, wo Gefahr für sie bestünde und wo nicht. "Man spricht dann von der sogenannten 'Landschaft der Angst'. Das heißt, Tiere können assoziieren: Bei bestimmten Landschaftsparametern habe ich ein hohes Risiko, gejagt oder erlegt zu werden, und in anderen Bereichen kann ich mich relativ sicher fühlen. Das muss man in Zukunft viel mehr ausnutzen." Zur Frage, wie eine solche Steuerung von Wildtieren aussehen kann und welche Folgen sie hat, führen Balkenhol und seine Kolleg*innen immer wieder Untersuchungen durch.

"Wild ist unglaublich lernfähig"

Wildtiere sind unglaublich lernfähig und passen sich dem Verhalten der Menschen im Wald an. Bildrechte: imageBROKER/Horst Jegen Von ihrem Hochsitz im Erzgebirge aus hat Anna Kluger inzwischen ein zweites Reh erlegt. Dass das Wild feine Antennen für Gefahren hat, wie Niko Balkenhol sie bei seiner Erklärung einer "Landschaft der Angst" beschreibt, weiß auch sie – und handelt dementsprechend: Anstatt gleich nach dem erfolgreichen Schuss die Beute zu bergen, harrt sie auf dem Hochsitz aus. "Man sollte mindestens zehn Minuten bis hin zu einer Viertelstunde warten. Das Wild ist unglaublich lernfähig. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Kitz einer Ricke geschossen habe und sofort vom Hochsitz krabbeln würde, kann es sein, dass die Ricke noch im Bestand steht, mich sieht und denkt: Aha, es hat geknallt und danach kommt ein Mensch, ich verbinde das Ganze ab sofort miteinander." Also heißt es: weiter ausharren. Noch ist das sogenannte Büchsenlicht ausreichend, sprich: Es ist noch hell genug, um zu schießen, und Anna Kluger hofft, vielleicht noch weitere Beute zu machen an diesem Abend.

Wie verlässlich sind Verbiss-Messungen?

Welche und wie viele Tiere Anna Kluger und ihre Jagdkolleg*innen schießen dürfen, wird auch anhand der Verbissschäden im jeweiligen Gebiet festgelegt. Dabei gilt hierzulande die Prämisse "Wald vor Wild", sprich: Die Gesunderhaltung des Waldes hat Vorrang vor dem Wohlergehen der Tiere. Doch nicht immer sind die erhobenen Angaben zu Verbissschäden wirklich verlässlich, gibt Wildtiermanagement-Forscher Niko Balkenhol zu bedenken:

Es gibt leider deutschlandweit keine richtig gute Standardisierung für die Verfahren, wie Verbissschäden festgestellt werden. Prof. Dr. Niko Balkenhol, Professor für Wildtiermanagement an der Universität Göttingen

Statt "Wald vor Wild" plädiert Niko Balkenhol klar für die Prämisse "Wald mit Wild". Bildrechte: MDR/Niko Balkenhol Oft werde einfach gutachterlich geschätzt. Oder es werde stichprobenartig an bestimmten Punkten geguckt, wie hoch der Verbiss-Prozent ist. "Aber auch das ist nicht wirklich fair. Denn wenn jetzt sehr viele Jungpflanzen hochkommen, von denen 80 Prozent verbissen sind, kann es trotzdem noch sein, dass genügend Bäume unverbissen geblieben und die waldbaulichen Ziele gar nicht gefährdet sind." Balkenhol plädiert deshalb dafür, die Rechnung eher andersherum aufzuziehen: "Andere Verfahren zählen, wie viele unverbissene Pflanzen oder Ziel-Baumarten es an den Stichproben-Punkten noch gibt. Und wenn diese Zahl erreicht wird, ist auch überhaupt kein Schaden vorhanden." Denn, gibt Balkenhol zu bedenken: Was als Schaden gewichtet werde und was nicht, sei ja eine rein menschengemachte Definition.

Es braucht mehr Wissenschaft und weniger Meinung

Auch jenseits der Erhebung von Verbiss-Schäden würde Niko Balkenhol sich eine engere Verzahnung der Jagdpraxis mit der Wissenschaft wünschen. Zwar gebe es immer mehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren – etwa Forst- und Landwirtschaft, der Jägerschaft, Naturschutzverbänden und der Forschung –, doch es sei noch viel Luft nach oben: "Eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen wäre wichtig. Wir machen hier in Deutschland vieles mal eben ad hoc, ohne zu überprüfen, was zum Erfolg geführt hat und was nicht. Im Moment haben wir immer nur ein Reagieren, basierend auf Meinungen und Erfahrungswerten – aber relativ wenig wissenschaftsbasiertes Handeln."

Jagd zwischen Dienstleistung und Trophäen-Schau

Die Jagd ist also ein Instrument von vielen zur Gesunderhaltung des Ökosystems Wald. Das sieht auch Jägerin Anna Kluger so. Sie hat an diesem Abend zwei Rehkitze und eine Ricke, also ein Muttertier, erlegt und zeigt sich zufrieden. Gleich wird sie sich mit ihren Mitjägerinnen und -Jägern treffen, um die Beute "aufzubrechen", sprich auszuweiden, und anschließend in die Kühlkammer zu bringen. Doch bei aller Freude, die ihr Abende wie diese bereiten, sieht sie ihre Rolle als Jägerin nüchtern.