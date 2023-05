Wärmepumpe mit Geothermie: Im Winter Heizung, im Sommer Kühlung

Kremonke, der nicht am Bericht beteiligt war, sieht hier sinnvolle Doppelnutzungen, vor allem bei Wärmepumpen, die mit Erdwärme arbeiten. Im Winter können sie Wärme aus dem Boden in die Häuser leiten, im Sommer Abwärme aus den Gebäuden in den Boden. "Aktuelle Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass damit die Investitionskosten für eine Geothermienutzung im Heizfall deutlich gesenkt und der Kühlbetrieb mit minimalen Betriebskosten realisiert werden kann", so Kremonke.

Doch solche Maßnahmen sind leichter in Neubauten umsetzbar als bei Bestandsgebäuden. Das gilt auch für Dachbegrünungen, bei denen Pflanzen Wasser speichern und bei großer Hitze über Verdunstung wieder abgegeben sollen. "Tatsächlich sind aber die Möglichkeiten, heutige Gebäude mit Schrägdächern oder nur wenig belastbaren Flachdächern mit Gründachlösungen auszustatten, begrenzt", sagt Jens Hasse, Stadtökologe am Deutschen Institut für Urbanistik in Köln.

Fassadendämmung und helle Farben für die Wände

In Bestandsgebäuden seien deshalb vor allem ähnliche Maßnahmen realistisch, wie sie bereits zur Senkung von Heizbedarfen umgesetzt werden, also eine bessere Isolierung von Wänden und Fenstern, zusätzliche eine außenliegende Verschattung und hellere Farben an Fassaden und Dächern.

Je früher solche Sanierungen geplant und umgesetzt würden, desto effektiver könnten sie wirken, sagt Hasse. "Wenn Maßnahmen zur nachhaltigen Kühlung für einen besseren Hitze- und Gesundheitsschutz bereits bei der Konzeption und Planung von gebäudetechnischen Anlagen und dem öffentlichen Raum berücksichtigt werden, können höhere Kosten voraussichtlich weitgehend vermieden werden." Klar sei, dass es dafür auch steuerliche und finanzielle Anreize brauche.

Braucht Deutschland künftig eine Siesta?

Neben Umbauten einzelner Gebäude listet der Tab-Bericht auch Maßnahmen für die Stadtplanung auf. Zum Beispiel solle bei Baugenehmigungen darauf geachtet werden, dass Schneisen für den Wind bestehen bleiben, durch die nachts kalte Luft in und durch die Städte strömen kann.

Zudem seien soziale Innovationen wie die Einführung einer Siesta in Deutschland denkbar. "Tägliche Hitzepausen sind beispielsweise in Spanien als Siesta kulturell üblich. Ähnliche Traditionen finden sich in anderen heißen europäischen Ländern wie in Portugal, Griechenland oder im Süden Italiens und Frankreichs", heißt es im dem Bericht.

Mobile Klimageräte sind Klimakiller

Klar ist aber, dass Politik, Wirtschaft und Einrichtungen das Thema Kühlung künftig systematisch planen müssen. Der Einsatz von mobilen Raumklimageräten sei dagegen die schlechteste Methode, sagt Gerrit Füldner vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. "Häufig zu beobachten war der Einsatz solcher Geräte in den letzten Jahren bei akuten Hitzewellen, da sie ohne Planungs- und Installationsaufwand nutzbar sind – man kann sie einfach im Baumarkt kaufen. Sie sind aber extrem ineffizient."