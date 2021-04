Die Forscher konnten also statistisch keinen Unterschied bei Gefährlichkeit beziehungsweise Tödlichkeit zwischen der neuen und der alten Virenvariante feststellen, auch nicht, nachdem sie die möglichen Erklärungen durch Altersunterschiede, Geschlecht oder soziale Herkunft herausgerechnet hatten. Auffällig sei lediglich gewesen, dass bei B.1.1.7 das Alter der im Krankenhaus behandelten Patienten tendenziell etwas jünger war. 109 B.1.1.7 Erkrankte (55 Prozent) waren jünger als 60 Jahre. Die Analyse der Virenmenge in den Proben über den Ct-Wert bei den PCR-Tests zeigte auch eindeutig, dass B.1.1.7 Patienten eine höhere Virenlast und Ausscheidung hatten.

Covid-App: Nutzer berichten nicht mehr Symptome

Den Unterschied zu den im März veröffentlichten Studien erklären sich an der Studie nicht beteiligte Forscher aus Singapur in einem Kommentar so: "Diese Studie wurde im Zeitraum vom 9. November bis zum 20. Dezember 2020 durchgeführt, also vor dem Höhepunkt der COVID-19-Infektionen in Großbritannien Ende Dezember. Dadurch wurde ein störender Effekt vermieden, der durch die Überlastung des Gesundheitssystems zu Stande gekommen sein könnte", schreiben die Autoren. Allerdings wurden in der neuen Studie weit weniger Patienten berücksichtigt, die Effekte müssen also nochmal bei größeren Untersuchungen bestätigt werden.

Auf die Daten von 36.920 Teilnehmern greift eine zweite, in "The Lancet Public Health" erschienene Studie zurück, die selbst eingegebene Berichte über Symptome aus der englischen "Covid-Symptom App" ausgewertet hat. Hier verfolgten die Forscher Berichte der Nutzer zwischen dem 28. September und dem 27. Dezember. Sie stellten dabei keine Korrelation fest zwischen dem durch Tests festgestellten Anteil von B.1.1.7-Infektionen in einem Gebiet und den in der App berichteten Symptomen sowohl was deren Menge, als auch Schwere, also auch anhaltende Dauer über das Ende der Infektion hinweg anging.

Der Anteil der Zweitinfektion sei niedrig gewesen, nur 0,7 Prozent berichteten von einem zweiten positiven Test mehr als 90 Tage nach dem ersten. Allerdings finden auch sie eine stärkere Ausbreitung des neuen Virus. Der R-Wert lag bei B.1.1.7 etwa um den Faktor 1,35 über dem des Wildtyps. Claire Stevens, Forscherin am Kings College in London, fasst die Ergebnisse so zusammen: "B.1.1.7. hat eindeutig auf den Lockdown reagiert und scheint eine Immunität zu umgehen, die durch eine Infektion mit dem ursprünglichen Virus gewonnenen wurde."