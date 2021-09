Es geht um das Ende. Nicht nur das Ende der Welt, wie wir sie kennen (wie es bei R.E.M. im gleichnamigen Song heißt, der dem Film "Independence Day" seinen Sound gab), sondern um das Ende des gesamten Universums, also von allem, das uns rund neunzig Milliarden Lichtjahre weit umgibt. Und wenn Sie jetzt sagen: Interessiert mich nicht, passiert ja erst in 10 hoch x Billionen Jahren, dann könnten Sie recht haben. Müssen Sie aber nicht, denn vielleicht ist das Ende schon geschehen und rast mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zu. Und das ist nur einer der Gründe, warum es sich lohnt, das Buch zu lesen.

Fangen wir mit dem zweiten Teil an. Denn dieses Buch gibt ganz nebenbei Einblick in einen Wissenschaftszweig der immer noch relativ jung ist: die Kosmologie. Dieser Forschungsbereich bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, sich nicht nur mit Astrophysik und Astronomie und damit riesigen (Galaxien) oder zeitlich weit entfernten Dingen (Urknall) zu beschäftigen, sondern auch mit den kleinsten Teilen, wie Protonen, Neutronen oder Quarks. Denn Kosmologinnen und Kosmologen schauen auf das Universum als Ganzes, seine Entstehung, Entwicklung und sein Ende.

Was das Buch leistet, ist ein kurzweiliger Überblick über den aktuellen Stand der Kosmologie zum Ende von allem. Mack bietet fünf Szenarien, wie alles enden wird. Meistens gut verständlich, ohne wissenschaftliche Formeln, aber immer mit einer nötigen Einordnung in den dazugehörigen Stand der Astro- oder Teilchenphysik. Und spätestens, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Lesen gerade ein wenig anstrengend war, kommt ein: Aber es wird noch seltsamer. Der Leser ist erstaunt – und wieder bei der Sache. Am Ende wirft sie außerdem einen Blick in die "Zukunft der Zukunft". Und die ist geprägt von Daten, die vielleicht zu neuen Theorien führen, wenn wir sie endlich alle ausgewertet haben.

Es ist das erste Buch der Astrophysikerin und Kosmologin Dr. Katie Mack (Assistenzprofessorin am Fachbereich Physik der North Carolina State University), die ihre mehr als 400.000 Follower auf twitter als AstroKatie kennen. Was man dort und in ihrem Buch auf jeder Seite sieht, ist die unglaubliche Begeisterung für ihr Fach und für das Universum. Und sie lässt uns teilhaben an ihrer Freude, etwa, wenn in der Kosmologie neue Dinge geschehen.