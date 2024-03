China hat einen wichtigen Kommunikationssatelliten für kommende Mondmissionen ins Weltall geschossen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hob eine Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch-8 Y" mit dem Relaissatelliten "Queqiao-2" am Mittwochmorgen (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Nach Angaben der chinesischen Raumfahrtagentur CNSA soll "Queqiao-2" ein Kommunikationsdreieck ermöglichen, damit das Kontrollzentrum von der Erde aus auf die Rückseite des Mondes Signale senden kann.

Noch in diesem Frühjahr will China mit der "Chang'e-6"-Mission eine Sonde auf der Südseite des Mondes landen lassen, um dort Bodenproben zu nehmen. Bereits 2019 hatte China die Sonde "Chang'e-4" erfolgreich auf den Mond gebracht. Dafür hatte die Volksrepublik zuvor einen ersten "Queqiao"-Relaissatelliten ins All geschossen, über den die Sonde später Bilder zur Erde übermittelte.