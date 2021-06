Vögel zählen, Insekten zählen: Das kann ganz schön stressen! Hatte der Käfer wirklich sechs Punkte? War das eine Blutbiene oder doch nur die gewöhnliche Apis Mellifera, die einfache Honigbiene, die gerade vom blühenden Salbei abgeschwirrt ist? Oder beim Vögelzählen. War es ein Gartenrotschwänzchen oder doch ein Hausrotschwanz, da vorn am Vogelhäuschen? Da kann man ganz schön ins Schwitzen kommen im Dienst der Bürgerwissenschaft, oder Citizen Science, wie all diese Projekte heißen, bei denen alle wissenschaftlich mitarbeiten können, denen ein Naturthema am Herzen liegt.