Der Beginn der Jahreszeiten ist mit bestimmten Ereignissen terminlich festgelegt. Astronomisch nach dem Sonnenstand und meteorologisch ab dem 1. März alle drei Monate zu Monatsbeginn. Das Wachstum der Pflanzen hält sich allerdings nicht an diese starre Einteilung. Deshalb gibt es den sogenannten phänologischen Kalender. Bei der Phänologie handelt es sich um die Lehre von den im Jahresverlauf periodisch wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen in der Natur. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort so viel wie die "Lehre von den Erscheinungen".

In der Phänologie gibt es nicht nur die bekannten vier Jahreszeiten, sondern eine feinere Gliederung, und zwar in gleich zehn Phasen. Diese Feingliederung ist an bestimmte Ereignisse in der Pflanzenwelt geknüpft. So beginnt mit der Erlen- und Haselblüte der Vorfrühling. Den folgenden Erstfrühling bestimmt unter anderem die Blüte von Forsythie, Stachelbeere und Kirsche.