Kann eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr in der Frühe dabei helfen, neue Covid-Infektionen zu vermeiden? Befürworter glauben, dass eine solche Regel private Treffen am Abend verhindert und so zur allgemeinen Reduktion der Kontakte beiträgt. Kritiker wiederum befürchten, dass sich Menschen trotz Ausgangssperre sehen wollen, dann aber in Innenräume ausweichen, wo die Begegnungen nicht kontrolliert werden können. In Räumen aber sei die Ansteckungsgefahr viel höher als im Freien, argumentiert etwa die Gesellschaft für Aerosolforschung in einem offenen Brief an die Politik.