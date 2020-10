Doch um herauszufinden, ob diese auch mit den Covid-19-Infektionen zusammenhängen, mussten die Wissenschaftler auf die Krankengeschichte der Verstorbenen blicken, erklärt Markus Glatzel, Professor für Neuropathologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. "Patienten, die an Covid-19 versterben, sind ja in der Regel ältere Patienten. Die haben eine Reihe an Vorerkrankungen und natürlich machen die auch etwas am Gehirn."