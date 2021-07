Europa erlebt nun, was zuvor auch schon in Israel und den USA beobachtet wurde. Mit einem steigenden Anteil an Geimpften in der Bevölkerung geht die Zahl neuer Infektionen zurück, sterben immer weniger Menschen an dem Virus. Zugleich nimmt bei den noch nicht Geimpften aber die Bereitschaft ab, sich auch impfen zu lassen.