Auch wenn die Corona-Impfkampagne in Deutschland immer besser in Schwung kommt , bleibt ein wichtiges Ziel, wirksame Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln – schon allein, weil nicht alle Menschen geimpft werden können, etwa wegen Impfstoff-Unverträglichkeiten. Zwischenzeitlich geriet dieses Ziel etwas aus dem Blick , doch mit dem neuen 300-Millionen-Euro-Förderprogramm des Bundesforschungsministeriums (BMBF) soll die Medikamentenforschung auch in Deutschland wieder stärker angekurbelt werden.

Inzwischen hat das BMBF acht aussichtsreiche Kandidaten dafür vorgestellt, die insgesamt rund 46 Millionen Euro erhalten sollen. Diese Medikamente funktionieren hauptsächlich über den Antikörper-Ansatz und befinden sich derzeit in den klinischen Phasen 1 bis 2 – die dritte Phase, bei der an einer größeren Zahl an Patienten getestet wird, steht also noch aus.



Nicht vom Bund, sondern vom Freistaat Bayern gefördert wird dagegen ein weiterer aussichtsreicher Kandidat: FYB207 vom Unternehmen Formycon aus der Nähe von München. Das Medikament, das als Sars-CoV-2-Blocker fungieren soll, befindet sich derzeit in der klinischen Phase und soll nach derzeitigem Stand Ende 2022 auf dem Markt erscheinen.