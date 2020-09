Ältere Menschen, besonders solche, die älter sind als 65 Jahre, werden kaum an den Tests von Corona-Medikamenten und Impfstoffen beteiligt. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie aus den USA, die im Journal der American Medical Association (JAMA) erschienen ist. Demnach schließen die Designs der klinischen Studien ältere Menschen direkt oder indirekt von den Versuchen aus, obwohl die Senioren zu den am meisten durch Corona gefährdeten Gruppen gehören, kritisieren die Autoren.

Neun Prozent der Weltbevölkerung sind 65 Jahre alt oder älter. Unter den registrierten Corona-Infektionen liegt ihr Anteil weit höher. Laut der Studie gehören 30 bis 40 Prozent der Covid-19 Patienten zu den Älteren, bei den an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen sind es sogar 80 Prozent. Dennoch werden neue Medikamente gegen Corona an ihnen kaum getestet. Ältere würden wie so häufig bei medizinischer Forschung von den Versuchen direkt oder indirekt ausgeschlossen, schreiben Forscher vom Hebrew Senior Life Institute der Harvard Medical School in JAMA.

So hatten 195 von 847 Studien (23 Prozent) eine ausdrückliche Begrenzung des maximalen Alters. Andere Versuche setzten den Zugang zu bestimmten Technologien (bsp. Smartphones und Internet) voraus oder schlossen bestimmte Vorerkrankungen aus. So sei das Risiko bei 53 Prozent der klinischen Studien hoch, dass Menschen über 65 Jahre ausgeschlossen würden.

Ein Stück weit liegt der Ausschluss von Älteren allerdings in der Natur der Sache. Bei ihnen ist das Risiko von Nebenwirkungen am größten. Deswegen werden Tests an dieser Gruppe erst gemacht, wenn Stoffe bei gesunden und jungen Menschen keine Nebenwirkungen zeigen. Der Corona Impfstoff aus Dessau etwa soll an älteren Menschen frühestens in der Phase-II getestet werden, wenn er die erste Phase mit Teilnehmern zwischen 18 und 55 Jahren ohne Komplikationen besteht.