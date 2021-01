Die Bundesregierung hat den Kauf der Antikörperpräparate von Eli Lilly ("Bamlavimab") und Regeneron ("Casirivimab" und "Imdevimab") beschlossen. Bei beiden handelt es sich um Medikamente, die sogenannte Monoklonale Antikörper (MAB) enthalten. Das sind künstlich hergestellte Antikörper, wie sie eigentlich auch vom menschlichen Immunsystem hergestellt werden, die an das Spike-Protein des Sara-Coronavirus-2 binden und so den Schlüssel blockieren sollen, mit dem es in die menschlichen Zellen eindringt.