Schweden hat während der ersten Coronawellen weitgehend auf Lockdownmaßnahmen verzichtet und wurde dafür von vielen Experten kritisiert. Das bedeutet aber nicht, dass der skandinavische Staat bei Corona nicht hingeschaut hätte. Alle Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, haben eine persönliche Registrierungsnummer erhalten. Auf Basis dieses Daten können Forscher nun systematisch auswerten, wie sich der Gesundheitszustand nach einer durchgemachten Covid-19 weiter entwickelt hat. Und da zeigt eine Analyse jetzt, dass viele Patienten auch nach ihrer Genesung ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an gefährlichen Thrombosen, also Blutverklumpungen zu erkranken.

Eine jetzt im renommierten British Medical Journal erschienene Studie hat das Thromboserisiko von etwas über einer Millionen Schwedinnen und Schweden analysiert, die zwischen dem ersten Februar 2020 und dem 25. Mai 2021 an Covid-19 erkrankten, also in etwas mehr als einem Jahr nach dem Beginn der Pandemie. Ihre Gesundheitsdaten wurden mit rund vier Millionen nicht infizierten Kontrollpersonen verglichen, die in Bezug auf Alter, Geschlecht und Wohnort passten.