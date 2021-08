Für Europa zeigt die Studie, dass einige Länder nur bedingt den Anforderungen von Benfords Law genügen, etwa Schweden oder die Niederlande. Länder mit geringeren Ausgaben für Gesundheitssysteme können dagegen "zuverlässige beziehungsweise konsistente Daten über den Verlauf der Epidemie veröffentlichen", stellt Farhadi fest und nennt als Beispiel Afghanistan, das sich zwar im Bürgerkrieg befindet, aber offenbar ein gutes Berichtssystem im Gesundheitswesen hat. "Nach Angaben von Macrotrends wurden in Afghanistan im Jahre 2018 nur 50 US-Dollar pro Kopf an Gesundheitsausgaben getätigt. Im gleichen Zeitraum betrugen die Ausgaben in den Niederlanden 5.307 US-Dollar pro Kopf, also fast hundert Mal so viel", sagt Fahrhadi. Am Geld allein kann es also nicht liegen.