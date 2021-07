Auch Gérard Krause, leitender Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, fordert zusätzlich zur Zahl der Krankenhauseinweisungen weitere Daten. "Die Hospitalisierung ist ein wertvoller zusätzlicher Indikator, aber wiederum auch nicht der einzige", sagt er. Erfasst werden müsse unter anderem, ob Patienten auch noch andere Erkrankungen mitbringen. Denn anders als bei der Verlegung in eine Intensivstation sei nicht notwendigerweise klar, ob eine Covid-19 der alleinige Grund für die Aufnahme in eine Klinik war.