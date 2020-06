Für die Studie wurde bestimmte Stellen in der DNA untersucht, an denen häufig Genvariationen vorkommen. Diese Stellen wurden dann mit denen von Nicht-Erkrankten verglichen. So kamen die Forschungsteams darauf, dass Menschen mit Blutgruppe A offenbar ein deutlich höheres Risiko für einen Krankheitsverlauf mit Atemversagen haben, als die mit den übrigen Bluttypen. Und das zeigte sich auch in der Realität. Covid-19-Patienten mit Blutgruppe A mussten häufiger beatmet werden. Das niedrigste Risiko tragen demnach möglicherweise Menschen mit Blutgruppe 0.

Die Kiel-Oslo-Studie war nicht die erste, die sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Blutgruppen näher angeschaut hatte. Im März 2020 zum Beispiel wurde in China eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem Risiko an Covid-19 zu erkranken und den verschiedenen Blutgruppen beschäftigte. Dafür waren die Blutgruppen von 2.137 Menschen mit Covid-19 in den chinesischen Städten Wuhan und Shenzen verglichen worden und zwar mit denen von knapp 3.700 gesunden Menschen aus diesen Regionen. Hier zeigte sich: Mehr Menschen mit Blutgruppe A infizierten sich mit dem neuartigen Corona-Virus - nämlich 41 Prozent. Und nur 25 Prozent der Menschen mit Blutgruppe 0. Von den 206 Menschen aus dieser Untersuchungsgruppe, die an Corona gestorben waren, hatten ebenfalls 41 Prozent Blutgruppe A. Allerdings hatten die Forschenden in China auch keine Erklärung für diesen Unterschied.