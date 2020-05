Als das Forschungsteam am Universitätsklinikum Groningen (Niederlande) eine große Studie mit mehreren tausend Patienten begonnen hat, war an das Coronavirus SARS-CoV-2 noch längst nicht zu denken. Und doch können ihre Untersuchungsergebnisse eine Antwort liefern auf eine der größten Fragen der aktuellen Pandemie: Warum sind Männer von der Erkrankung Covid-19 stärker betroffen als Frauen? Ihre Ergebnisse sind nun im Fachmagazin European Heart Journal veröffentlicht worden.

Der niederländischen Studie zufolge haben Männer höhere Konzentrationen von "Angiotensin-konvertierendes Enzym 2" - kurz ACE2 - im Blut als Frauen. Da dieses Enzym es dem Coronoavirus ermöglicht, gesunde Zellen zu infizieren, kann das erklären, warum Männer anfälliger für Covid-19 sind, schreiben die Forschenden. ACE2 sei ein Rezeptor auf der Oberfläche von Zellen und binde an das Coronavirus. Dadurch könne es in gesunde Zellen eindringen und sie infizieren. Da es in der Lunge hohe Spiegel von ACE2 gibt, so Voors, "wird angenommen, dass es eine entscheidende Rolle beim Fortschreiten von Lungenerkrankungen im Zusammenhang mit Covid-19 spielt".