Das RKI beobachtet allerdings weiterhin vergleichsweise wenig Fälle schwer verlaufender Coronainfektionen. In den Kliniken gibt es laut den aktuellen Daten zwar einen kontinuierlichen Anstieg von intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten, vorwiegend bei den über 80-Jährigen. Zudem starben auch wieder 247 Menschen an oder mit dem Virus, 97 Prozent davon waren über 60 Jahre alt. Allerdings droht den Kliniken nach wie vor nicht die Überlastung. Das RKI empfiehlt Personen ab 60 Jahren immer noch dringend eine weitere Auffrischimpfung gegen Corona, am besten kombiniert mit einer gegen die Grippe (Influenza).

Neben Corona sind viele Menschen aktuell aber auch mit gewöhnlichen Erkältungserregern infiziert. Das RKI schätzt, dass sich aktuell insgesamt etwa 6,6 Millionen Menschen in Deutschland neu mit Atemwegserregern infiziert haben. In den allermeisten Fällen dürften Rhinoviren, die Auslöser des gewöhnlichen Schnupfens, die Ursache sein. Im Stichprobensystem des RKI konnten sich in 35 Fällen nachgewiesen werden, was 20 Prozent der Proben entspricht. In zwei Proben tauchte zudem das RS-Virus auf, das bei den meisten Menschen ebenfalls lediglich milde Erkältungen verursacht, bei Neugeborenen und Kleinkindern aber zu schweren Krankheiten bis hin zu Lungenentzündungen führen.