"Nukleinsäuren, besonders die mRNA, können sehr sensibel auf die Zersetzung im Magen-Darm-Trakt reagieren", erklärt Prof. Traverso. "Indem wir diese Hürde überwinden konnten, eröffnen wir vielfältige Therapiemöglichkeiten, inklusive einer potenziellen Impfung auf orale Weise." Die Experten vom Massachussetts Institute of Technology (MIT) forschen schon seit Jahren an neuen Wegen, um Medikamente in den Magen-Darm-Trakt befördern zu können. 2019 entwickelten sie eine Pille, die Insulin transportieren kann. Zwei Jahre später zeigten sie dann, dass es möglich ist, mit einer Kapsel langkettige Moleküle zu befördern, wie etwa sogenannte monoklonale Antikörper.



Nun wurde diese Forschung auf andere langkettige Moleküle ausgedehnt: die Nukleinsäuren. Dabei entwickelten die Wissenschaftler erst eine neue Art von Nanopartikeln, die mRNA effizienter befördern können. Diese wurden zuerst an Mäusen getestet. Nachdem die Experimente erfolgreich waren, war der nächste Schritt, die Nanopartikel und die mRNA in Kapseln in den Magen von Schweinen zu bringen. Dabei stellten sie fest, dass die mRNA in den Schweinemägen erfolgreich reproduziert wurde. Nun soll überprüft werden, ob die mRNA nach der Aufnahme auch von anderen Organen hergestellt werden kann. Letztlich könnte eine starke Immunantwort aber auch schon über den Magen erzeugt werden, erläutert der an der Studie beteiligte Forscher Alex Abramson: "Im Magen-Darm-Trakt befinden sich viele Immunzellen, diese zu stimulieren ist eine bewährte Methode, um eine Immunantwort zu produzieren."