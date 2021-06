Das PEI überwacht einerseits Meldungen zu Nebenwirkungen, die von Geimpften über ihre Ärzte an das Institut gemeldet werden. Andererseits erhebt es direkt Daten, die Geimpfte nach ihren Impfdosen über die Safe-Vac-App mitteilen. Die Ergebnisse werden in Sicherheitsberichten zusammengefasst. Die aktuelle, elfte Ausgabe vom 10. Juni berichte zwar verschiedenen Blutungen, "aber weder spezifisch von Veränderungen bei der Regelblutung und vor allem kaum bei den mRNA-Impfstoffen", so das PEI in einer schriftlichen Mitteilung.