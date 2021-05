Bei den Nebenwirkungen blieben alle Versuchspersonen im Rahmen dessen, was die Forscher erwartet hatten. Die Booster-Impfung mit Comirnaty löst demnach etwas stärkere Reaktionen aus als die Erstimpfung. Doch keine der Teilnehmerinnen und Teilnehmer musst deswegen in Kliniken behandelt werden und benötigte auch keine zusätzliche medizinische Betreuung. Am häufigsten traten Schmerzen an der Einstichstelle auf, gefolgt von Kopfschmerzen (44 Prozent), Unwohlsein (41 Prozent), Schüttelfrost (25 Prozent), leichte Übelkeit (11 Prozent), Husten (7 Prozent) und Fieber (2,5 Prozent). Alle Nebenwirkungen klangen in der Regel nach zwei bis drei Tagen nach der Impfung wieder ab.