Zentral dafür sei aber, dass der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson vollständig geliefert und auch an unter 60-Jährige verimpft werde. Nur so bleibe genügend mRNA-Impfstoff für die Jugendlichen übrig, denn klinische Daten zur Sicherheit der Impfung bei 12 bis 15-Jährigen und eine Notfallzulassung in den USA und der EU gibt es bisher nur für den Biontech/Pfizer Impfstoff.

Ein Zustand der Herdenimmunität kann bisherigen Schätzungen zufolge erreicht werden, wenn über 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Das ist zwar erst nach Abschluss aller Zweitimpfungen der Fall, was sich durch die empfohlenen langen Abstände bei Astrazeneca noch bis in den September hinziehen kann. Allerdings bietet schon die Erstimpfung Schutz von einer Infektion mit Covid-19, was die Zahl der Neuinfektionen in den kommenden vier Wochen weiter senken könnte, auf das Niveau des Sommers 2020 und darunter. Dadurch könnten viele Beschränkungen etwa für Urlaubsreisen aufgehoben werden.