Was bringen Impfungen und spätere Auffrischungen und wie lange hält die Immunität nach einer durchgemachten Covid-19? Angesichts erneut steigender Coronazahlen werden diese Fragen wieder wichtig. Dank einer guten Datenerfassung können die Erfahrungen im US-Bundesstaat North Carolina hier Antworten bringen. Forscher der US-Seuchenschutzbehörde CDC und der University of Chapel Hill haben die Daten der rund 10,6 Millionen Einwohner des Staates analysiert und den Einfluss von Impfungen, Booster und abgeschlossenen Infektionen gemessen vom Beginn der Impfungen im Dezember 2020 ab bis in den Juni des laufenden Omikron-Jahrs 2022 hinein.