Ein Vergleich mit den Werten der Vorwoche sei zudem aktuell ebenfalls schwierig, erklärt der Journalist Gereon Asmuth in einem "taz"-Artikel. Grund sei der Feiertag am 3. Oktober, durch den die Corona-Zahlen am Folgetag mit Verzögerung gemeldet worden seien. Die Daten des RKI spiegeln das wider: In jedem Bundesland macht die Kurve der 7-Tage-Inzidenz am 4. Oktober einen Knick nach unten, ab dem 5. Oktober steigen die gemeldeten Werte wieder auf das Niveau vor dem Feiertag – und mittlerweile auch deutlich darüber.