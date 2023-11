Anteil der Coronavariante Pirola steigt leicht auf 7 Prozent

Dieses relativ starke Infektionsgeschehen bei Corona spiegelt sich auch in der Überprüfung des Abwassers in ausgewählten Kläranlagen wider. Hier gibt es laut dem RKI-Bericht seit einigen Wochen einen steigenden Trend.

Bei der genetischen Analyse einzelner Virusproben zeigt sich laut dem RKI ein langsamer Anstieg bei der Variante Pirola (BA.2.86), diese wird nun in insgesamt 7 Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen. Eris (EG.5) ist mit 43 Prozent weiterhin die am häufigsten vorkommende Variante des Virus.

Nach aktuellem Kenntnisstand führen beide Virusvarianten nicht zu schwereren Infektionen wie bei vorangegangenen Versionen von Corona.

245 Tote mit oder aufgrund von Corona – 97 Prozent über 60 Jahre

In den Krankenhäusern müssen weiterhin weniger Patienten mit schweren Atemwegskrankheiten behandelt werden als in den Vorjahren. Das Pandemie-Radar der Bundesregierung gibt die sogenannte SARI-Inzidenz (Schwere akute respiratorische Infektionen) aktuell mit zwölf Personen pro 100.000 Einwohnern an. Darin enthalten sind aber nicht nur Covid-19-Erkrankte, sondern auch kleine Kinder, die sich mit dem RS-Virus infiziert haben und andere Atemwegsinfekte. Auf Sars-CoV-2 entfielen demnach 3,5 Personen.

Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer noch auch tödliche Coronaverläufe gibt. Laut dem Wochenbericht starben seit Anfang Oktober 658 Personen an oder mit Sars-CoV-2, davon laut Pandemieradar 245 in der letzten Woche. 97 Prozent der Verstorbenen seien über 60 Jahre alt gewesen. Deshalb empfehlen die Fachleute älteren Menschen weiterhin dringend, sich wieder gegen Influenza und Corona impfen zu lassen und den Impfschutz so aufzufrischen.

Corona weiterhin am stärksten verbreitet – Influenza noch kein Thema

Allgemein sank die Quote neuer Atemwegserkrankungen von 8,5 auf 7,5 Prozent. Diese Zahl ermittelt das RKI über die regelmäßige Umfrageuntersuchung Grippeweb. Hochgerechnet auf die Bevölkerung steckten sich damit vergangene Woche rund 6,2 Millionen Menschen mit einem Atemwegsvirus an.