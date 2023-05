"Long Covid" ist eine nahezu harmlose Überschrift für ein mitunter extrem schmerzhaftes Schicksal. Nach einer Covid-19 bleiben machen Patienten Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Probleme mit den Nerven und dem Wahrnehmungsapparat monatelang, wenn nicht über mehrere Jahre erhalten. Forschende der renommierten Icahn School of Medicine in den USA haben nun eine mögliche Erklärung für die neurologischen Symptome gefunden. Sie untersuchten Hamster, die noch lange nach einer überstandenen Infektion mit Sars-CoV-2 Symptome von Schmerzen und Überempfindlichkeit zeigten.

Bei der Analyse stellten die Forschenden fest, dass die Tiere schwere Schäden an den Spinalganglien erlitten hatten, also am Nervengewebe im Rückenmark. Dort fanden die Wissenschaftler Teile der Viruserbinformation RNA, die aber nicht mehr vermehrungsfähig gewesen sei. Diese RNA hatte offenbar die Steuerung der Gene in dem neuronalen Gewebe durcheinandergebracht und so für die anhaltende Überempfindlichkeit gesorgt.