Hinweis der Redaktion: Covid-Impfstoffe können in sehr seltenen Fällen schwere Nebenwirkungen hervorrufen. Diese Nebenwirkungen ist aber fast immer sehr gut behandelbar und das Risiko ist deutlich geringer, als die Risiken, die eine Covid-19 Erkrankung bei Nicht-Geimpften nach sich ziehen kann. Solange ein Hausarzt nicht aufgrund von Vorerkrankungen oder anderen gewichtigen Gegenanzeigen abrät, wird eine Corona-Impfung für alle über 18-Jährigen dringend empfohlen. Der Nutzen ist weit höher als das Risiko, umgekehrt sind die Risiken für Nicht-Geimpfte durch die extrem ansteckende Delta-Variante des Coronavirus noch einmal angestiegen.

Eine Impfung gegen Corona kann in sehr seltenen Fällen zur Nebenwirkung einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung) führen oder auch zu einer Perikarditis (Herzbeutelentzündung). Dieses Sicherheitssignal ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Von ersterer scheinen vor allem junge, von zweiterer eher ältere Männer betroffen zu sein. Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC geht bei beiden Nebenwirkungen von etwa fünf Fällen pro einer Millionen Geimpfter aus. Das ist deutlich seltener als bei einer akuten Covid-19 Erkrankung, die ebenfalls zu Entzündungen des Herzgewebes führen kann. Hier schätzen Mediziner das Risiko auf etwa 450 Fälle pro eine Millionen Erkrankter, also etwa zehn Mal so hoch.