Der Covid-19-Impfstoff der US-Firma Arcturus Therapeutics wurde vom japanischen Gesundheitsministerium Ende November als Erstes weltweit zugelassen, wie die "Pharmazeutische Zeitung" berichtet. Das Besondere dabei: ARCT-154, so der Name des Vakzins, basiert auf sogenannter selbstamplifizierender mRNA (sa-mRNA). Diese bildet im Gegensatz zu konventioneller mRNa zusätzlich Gene für das Enzym Replikase, das die mRNA vervielfältigen kann. Auf diese Weise werden im Vergleich zu den bisherigen Impfstoffen aus weniger sa-mRNA mehr Antigene hergestellt. So kann die Impfdosis geringer gehalten werden, was die Verträglichkeit steigern soll.