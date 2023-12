Corona-Impfung für Risikogruppen

Trotzdem gibt es offenbar etliche Menschen der Risikogruppen, denen die Auffrischimpfung verweigert wird. "Wir erfahren, dass viele Mühe haben, Termine für eine Impfung zu vereinbaren oder dass ihre Hausärzte grundsätzlich nicht gegen Covid-19 impfen", sagt Norbert Missel, Allgemeinmediziner aus Dresden. "Ich bin sehr pro-impfen." Fast 10.000 Menschen seien inzwischen in seiner Praxis gegen Covid-19 geimpft worden. "Von mir bekommen Impfwillige nach einem Aufklärungsgespräch über die Vor- und Nachteile der Impfung ein 'Ja, gerne'." Es sei denn, Vorerkrankungen sprächen dagegen. Mehr als die Hälfte der Termine über das Online-Buchungssystem der Praxis gingen an Interessierte, die nicht zum Patientenstamm gehören. "Wir sind offen für alle", sagt Missel. Wöchentlich würden in seiner Praxis 30 bis 40 Personen gegen Covid-19 geimpft. Bei Bedarf schalte er weitere Termine frei.

Stiko-Empfehlungen zur Covid-19-Impfung

Über-60-Jährigen,

Vorerkrankten, die zum Beispiel aufgrund von Asthma, Bluthochdruck oder Diabetes besonders gefährdet sind, schwer an Covid-19 zu erkranken,

Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen,

Personal in medizinischen Einrichtungen oder auch

Angehörigen von Personen, die stark gefährdet sind.

Eine "einigermaßen weit gefasste" Empfehlung, zu der viele Menschen gehören, meint Robin John. Der Allgemeinmediziner aus Schönebeck/Elbe impft deshalb täglich gegen Covid-19. "Wir sprechen alle unsere Patienten an. Aber wir haben nicht jedes Mal die Zeit, Überzeugungsarbeit zu leisten", sagt er. Denn einige Patientinnen und Patienten seien sehr skeptisch gegenüber der Impfung. Offenbar glaubten viele weiterhin, eine Impfung schütze auch vor einer Infektion und seien dann enttäuscht, wenn sie sich dennoch ansteckten.

Hoher organisatorischer Aufwand für Praxen

Auf der Internetseite einer Fachärztin in Arnstadt steht: "Aufgrund der momentan gesunkenen Nachfrage und der dafür gestiegenen Komplexität der Beschaffung der mittlerweile unzähligen Varianten von Covid-Impfstoffen und deren unterschiedlichen Dosierungs-, Vorbereitungs- und Impfschemata, können wir Ihnen leider im Moment keine Impftermine in unserer Praxis anbieten."

Ein Hausarzt aus Erfurt erzählt, einige Kolleginnen und Kollegen scheuten den organisatorischen Aufwand. Denn der angepasste Impfstoff sei nicht in Einzeldosen erhältlich und so müsse man immer eine Gruppe von Menschen zusammenrufen, um nichts zu verschwenden.

Der Hausärzteverband bestätigt gegenüber MDR Wissen, der Aufwand bei der Corona-Auffrischimpfung sei unter anderem auch wegen der Dokumentationspflichten extrem hoch.

Impfung schützt vor schwerem Verlauf, nicht vor Infektion allgemein

Eine weitere Herausforderung für Impfwillige und Ärzte scheint die Zwölf-Monatsfrist zu sein. Denn die Stiko empfiehlt einen Abstand von mindestens zwölf Monaten zwischen einzelnen Corona-Impfungen, beziehungsweise zur letzten bekannten Infektion. Häufigere Auffrischungen seien nicht notwendig, weil der Schutz vor schweren Erkrankungen durch diese Regelung ausreichend sei.

Betroffene sagen, sie seien in hausärztlichen Praxen abgewiesen worden, weil der letzte Viruskontakt erst zehn Monate zurückliege.

12-Monatsfrist: Wie lange schützen Corona-Impfung oder Infektion?

Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heißt es: Wie lange der Schutz tatsächlich anhält und wie zuverlässig er ist, könne im Einzelfall nicht vorhergesagt werden und es variiere stark von Person zu Person.

Im Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 steht: "Die Stiko geht derzeit nicht davon aus, dass ein Unterschreiten […] zu vermehrten Nebenwirkungen führen würde".

Für andere Bevölkerungsgruppen besteht derzeit laut Stiko keine Notwendigkeit zur Auffrischimpfung. Der Großteil der Bevölkerung ist bereits mehrfach geimpft und hat aufgrund zusätzlich durchgemachter Covid-Infektionen eine gute Basisimmunität erworben. Trotzdem gibt es Menschen, die sich durch einen aufgefrischten Impfschutz schützen wollen – zum Beispiel vor Long Covid. Aber in vielen Praxen oder Impfstellen ginge das nur nach den aktuell gültigen Richtlinien der Stiko, heißt es ernüchtert in den sozialen Netzwerken. Da brauche man es also gar nicht erst zu versuchen.

Stiko-Empfehlung als Leitplanke