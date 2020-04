Der Haupteingang für das Corona-Virus in den Menschen ist vermutlich die Nase. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam mit Wissenschaftlern aus England, den Niederlanden, Frankreich und dem deutschen Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin. Sie fanden heraus, dass Corona-Viren besonders an zwei speziellen Zelltypen in der Nase andocken: an den schleimproduzierenden Becherzellen und den Flimmerzellen. Biochemiker und Studien-Hauptautor Waradon Sungnak schließt daraus:

Die Proteine ACE2 und TMPRSS2 nutzt das Covid-19-Virus, um in unsere Zellen zu gelangen. Nicht nur in der Nase, auch in Hornhaut-Zellen des Auges und in der Darmschleimhaut wurden diese Proteine entdeckt. Also könnten auch das Auge bzw. die Tränendrüsen ein potentieller Eintrittsweg für das Virus sein. Auch für eine Übertragung über Fäkalien und die Aufnahme durch den Mund, gebe es mögliches Potential, schreibt das Forschungsinstitut in einem Artikel des Fachmagazins "Nature". Allerdings sehen die Forscher hier nur geringes Infektionspotential.