Seit Beginn der Corona-Impfkampagne im Dezember 2020 haben einzelne Forschende in der wissenschaftlichen Debatte immer die Befürchtung der sogenannten Antigen-Erbsünde geäußert. Das theoretische Konzept besagt: Ein Immunsystem, das einmal gegen eine bestimmte Variante eines Virus geprägt wird, könnte Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, wenn eine neue Mutation auftaucht. Im Fall der Corona-Impfungen hätte das bedeutet, dass die ursprünglichen Impfstoffe es der menschlichen Abwehr hätten schwer machen können, sich an neue Varianten wie Omikron anzupassen.

Einen Monat nach der Infektion banden 97 Prozent der in den Proben gefundenen Antikörper noch besser an die Wildtyp-Variante als an das veränderte Virus. Ein halbes Jahr nach dem Durchbruch fanden die Forschenden um Chengzi Kaku vom privaten Scripps Research Institute in La Jolla allerdings zur Hälfte B-Zellen, die Antikörper herstellten, die besser an BA.1 banden als an den Wildtyp.