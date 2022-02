In Dänemark ist der Omikronsubtyp BA.2 inzwischen für 93 Prozent der Infektionen verantwortlich und damit klar dominant. Das geht aus dem aktuellen Bericht der dänischen Gesundheitsbehörde Serum Statens Institut hervor, über den mehrere deutsche Medien berichten. Innerhalb dieser Linie bildet sich nun wiederum ein neuer Untertyp heraus. BA.2_H78Y habe in der Woche bis zum 11. Februar 29,6 Prozent der Corona-Neuinfektionen verursacht.

Zugleich sehen die Forscher inzwischen aber eine kleine Reihe von Fällen, in denen sich Menschen kurz nach einer Infektion mit der BA.1 Variante noch mit der BA.2 Variante infiziert haben. Solche Fälle einer Reinfektion mit Omikron nach bereits durchgemachter Omikron-Ansteckung sind offenbar selten. Unter den rund 1,8 Millionen Infektionen, die seit Herbst in Dänemark gezählt wurden, identifizierten die Wissenschaftler 187 Fälle einer Reinfektion. Davon waren 47 Personen innerhalb von 20 bis 60 Tagen nach der Ansteckung mit BA.1 auch an BA.2 erkrankt. Die meisten von ihnen waren junge, ungeimpfte Menschen. Keiner davon musste in Kliniken behandelt werden. Warum es zur erneuten Ansteckung kam – ob die Immunantwort gegen die erste Infektion zu schwach ausfiel oder das zweite Virus der gebildeten Immunantwort erneut entgehen konnte – ist noch unklar.