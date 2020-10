Das überlegte sich MDR Userin Ramona Gleissner aus Chemnitz. Sie fragte sich, ob man nicht einfach alle Menschen auf der Welt für 14 Tage in Quarantäne stecken könne. Dann müsste das Virus doch besiegt sein, oder?

Klingt faszinierend einfach - aber eben nur als Gedankenspiel. Denn die Antwort ist: nein. In der Praxis ist eine solche Maßnahme absolut nicht umsetzbar, sagt Luka Cicin-Sain vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung .

Man kann 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde nicht gleichzeitig zwingen, sich in die Isolation zu begeben. Das ist nicht machbar. Selbst wenn das ginge, würden wir die Patienten auf den Intensivstationen ihrem Schicksal überlassen. Aber das geht nicht. Um Gottes Willen, es sind doch Menschen.

Selbst wenn alle Menschen gleichzeitig 14 Tage in Quarantäne bzw. in der Isolation wären, heißt das nicht, dass das Virus damit bekämpft ist. Der Zeitraum von 14 Tagen bezieht sich nur auf Menschen mit leichten oder keinen Symptomen. Es gibt aber auch Menschen mit schwerem Verlauf, die über fünf, sechs Wochen krank und auch ansteckend sind.

Man müsste also die gesamte Menschheit so lange in Isolation halten bis auch der letzte Covid-19 Patient mindestens 14 Tage symptomfrei ist. Das allein würde eine gleichzeitige Isolation aller Menschen über mehrere Wochen bedeuten. Doch auch das könnte nicht ausreichend sein.